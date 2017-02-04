"Нарешті ви вивчили українську мову": бійці ЗСУ відповіли на СМС-розсилку російських спецслужб (відео)

Бійцям ЗСУ та мирним жителям прифронтових територій надходили СМС з текстом: "ЗСУшник, ти усього лиш м'ясо для своїх командирів", або "Солдате ЗСУ! Тебе чекають вдома".

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Тож українські військові вирішили записати відеозвернення у відповідь, передає MilitaryStream.

"Приємно, що ви про нас не забуваєте. Такими СМСками ви піднімаєте наш бойовий дух... Ми знаємо і впевнені, що нас чекають й незабаром ми повернемо Донбас... Нарешті ви вивчили українську мову. Це, як патріотів, нас не може не радувати," — говорить на відео один з бійців АТО.