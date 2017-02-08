У лікарнях Донецька перебувають понад 200 поранених бойовиків, морги міста забиті - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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За його словами, поранені - як з числа місцевих жителів, так і громадяни РФ, вільних місць у лікарнях майже не залишилося.

"Значна кількість бойовиків мають важкі поранення (кульові, осколкові, опіки). Хірургічні відділення працюють в авральному режимі, медичного персоналу критично не вистачає. Всі морги міста переповнені", - зазначив Тимчук.

Раніше розвідка повідомляла, що в тимчасово окупованому Донецьку обмежили надання медичної допомоги цивільним особам через велику кількість поранених бойовиків у лікувальних установах міста.