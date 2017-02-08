У Горлівці в підрозділах "МВС ДНР" зростає паніка через чутки про "злиття Новоросії" – ІС

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», серед бойовиків формувань «1-го АК ДНР», які дислокуються у районі н.п. Горлівка, поширюються чутки про підготовку наступу Збройних сил України з метою перекриття сполучення між Горлівкою та Ясинуватою-Донецьким (траса М-04).

При цьому серед місцевого населення Горлівки поширюються стихійні чутки про підготовку провокацій з боку бойовиків «ДНР» у вигляді обстрілів деяких районів міста з метою дискредитації ЗСУ.

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Крім того, за даними ІС, у підрозділах так званому «МВС ДНР» у Горлівці з початку загострення ситуації на фронті спостерігається різке зростання панічних настроїв. Зокрема, в середовищі «правоохоронців» активно поширюються чутки про те, що «Новоросію зливають, повертається Україна», і тим, хто має таку можливість, необхідно їхати в РФ.

«Подібні настрої зафіксовані і серед бойовиків «ЛНР». Зокрема, місцеві бойовики зі складу бандформувань, що дислокуються в районах н.п. Первомайск, Ірміно, Кадіївка, радять своїм рідним і знайомим «збирати валізи», оскільки, за їх словами, «назріває щось дуже гаряче», - повідомляє група.