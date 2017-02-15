Бойовики із БМП обстріляли Авдіївку – штаб АТО

07:08, 15 лютого 2017
Війна
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Загалом сепаратисти здійснили більше півсотні обстрілів на всіх напрямках.

Бойовики здійснили 52 обстріли позицій сил АТО / sprotyv.info

Бойовики на Донбасі продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО у Facebook.

З мінометів обстріляли Кам’янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельське, Піски та Авдіївку. З стрілецької зброї – Зайцеве, Піски, Опитне та Новгородське.

«По Авдіївці вели вогонь БМП», - зазначили у штабі.

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На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї –Павлопіль, Чермалик, Лебединське, Гнутове та Широкине. По Широкиному та Водяному вели вогонь БМП противника. По Новотроїцькому – снайпер.

«На Луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку», - йдеться у повідомленні. 

Загалом зафіксовано 52 обстріли. Втрат серед наших військових немає.

Як повідомляв УНІАН раніше, вдень 14 лютого контрольовані Росією бойовики на Донбасі здійснили вже 26 обстрілів, втрат серед українських військовослужбовців немає.

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Теги: #Донбас#бойовики#міномет#обстріли