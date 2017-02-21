Генсек ООН закликав сторони конфлікту на Донбасі до негайного припинення вогню

Про це він сказав на засіданні Ради безпеки ООН щодо нерозв'язаних конфліктів у Європі.

"Триваючий трагічний конфлікт в Україні ілюструє, що локалізоване насильство має потенціал до загострення у більш серйозну конфронтацію. Це може мати геополітичні наслідки, які загрожують підірвати регіональний та міжнародний мир і безпеку", - сказав Гутерріш.

При цьому він сказав, що прямі виклики територіальній цілісності та національному суверенітету нагадують про необхідність вжити спільні зусилля, щоб зберегти правила міжнародного порядку, щоб підтримувати мир та безпеку у відповідності до статуту ООН.

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Також він сказав, що відповідно до резолюцій Генеральної асамблеї ООН та роботи Ради безпеки, "Організація Об’єднаних Націй залишається налаштованою підтримувати мирне врегулювання конфлікту таким чином, щоб повністю були дотримані суверенітет, територіальна цілісність та незалежність України".

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"Організація Об’єднаних Націй повною мірою підтримує зусилля в рамках "нормандської четвірки", Тристоронньої контактної групи та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка невпинно закликає до повного виконання усіма сторонами усіх їхніх зобов'язань у Мінському процесі відповідно до духу і букви Мінських угод", - заявив Гуттеріш.

"Ми потребуємо негайного і повного режиму припинення вогню", - заявив генсек ООН.

Також він висловив сподівання, що нещодавнє схвалення "нормандською четвіркою" останніх погоджених Тристоронньою контактною групою у Мінську заходів з дотримання режиму тиші та відведення озброєння стануть реальністю на шляху досягнення прогресу у встановленні миру. Гутерріш наполегливо закликав усі сторони на Донбасі зробити найвищим пріоритетом захист цивільних.