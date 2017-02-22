На Донеччині побільшало бажаючих отримати "паспорти" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«В «ДНР» та «ЛНР» після «визнання Росією документів» очікують різкого посилення «офіційних» зв'язків з РФ, аж до «встановлення дипломатичних відносин» (таку можливість активно обговорюють в обох «адміністраціях»)», - зазначив він, додавши: «Кількість поданих заяв від населення на отримання «паспортів» «ДНР» та «ЛНР» останніми днями різко збільшилася».

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Разом з тим, за даними ІС, серед місцевого населення ходять чутки про те, що після визнання Росією «паспортів» «ЛДНР» «Україна позбавлятиме їх власників українського громадянства (у тому, що всі відповідні бази даних з допомогою хакерів є у Києва, мало хто сумнівається)».

«Така перспектива викликає негативний резонанс, оскільки від наявності громадянства України залежать різні соцвиплати з українського бюджету», - додав Тимчук.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Своєю чергою в Кремлі заявили, що указ Путіна про визнання «паспортів» бойовиків «ДНР» та «ЛНР» є вирівнюванням ситуації «де-юре», яке не порушує Мінських угод.