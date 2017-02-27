Бойовики обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водогону

Про це повідомляється на сайті комунального підприємства "Вода Донбасу".

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"Сьогодні о 7.40 обстрілу зазнала насосна станція 1 підйому Південнодонбаського водогону. На територію станції влучило 3 бойові снаряди, посічено стіни прохідної", - сказано в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, персонал під час обстрілу перебував у бомбосховищі.