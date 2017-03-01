Українські військові знищили мінометний розрахунок бойовиків на Донбасі: 2 ліквідовані, 4 тяжко поранені - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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"У "2-м АК ЛНР" чергові втрати - 120-мм міною знищений одразу цілий мінометний розрахунок. 2 бойовики ліквідовані і ще не менше 4-х важко поранені в результаті артилерійської дуелі між українськими мінометниками і окупантами на ділянці між Калиновим і Алмазною", - написав він.

Раніше український офіцер-десантник, заступник командира роти знищив ворожу БМП біля Донецька.