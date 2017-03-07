Авдіївка досі без електрики, ремонтні роботи не розпочались
Ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач поблизу Авдіївки Донецької області не розпочалися через небезпеку обстрілів, місто залишається знеструмленим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
«Ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач та Донецької фільтрувальної станції так і не розпочались через постійну небезпеку ворожих обстрілів», - сказав він і додав, що Авдіївка залишається знеструмленою.
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«Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води у міському резервуарі. Єдиним джерелом електроенергії для об’єктів, що не мають власних систем резервного електроживлення, є генератори», - додав Мотузяник.
Він також зазначив, що місто цілодобово патрулюють посилені наряди поліції.
Як повідомляв УНІАН, 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки. Внаслідок чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.
Вчора, 6 березня, ремонтні бригади проводили візуальне обстеження пошкоджених ліній електропередач.
У Авдіївці проживає близько 22 тис. жителів.