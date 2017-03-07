Авдіївка досі без електрики, ремонтні роботи не розпочались

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Ремонтні роботи пошкоджених ліній електропередач та Донецької фільтрувальної станції так і не розпочались через постійну небезпеку ворожих обстрілів», - сказав він і додав, що Авдіївка залишається знеструмленою.

Читайте такожВнаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено два приватних будинки – поліція

«Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу. Створено запас води у міському резервуарі. Єдиним джерелом електроенергії для об’єктів, що не мають власних систем резервного електроживлення, є генератори», - додав Мотузяник.

Він також зазначив, що місто цілодобово патрулюють посилені наряди поліції.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ поблизу Авдіївки. Внаслідок чого припинено електропостачання міста, а також Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.

Вчора, 6 березня, ремонтні бригади проводили візуальне обстеження пошкоджених ліній електропередач.

У Авдіївці проживає близько 22 тис. жителів.