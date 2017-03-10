Штаб блокади пригрозив, що перекриє бойовикам світло й воду

Про це заявив координатор Штабу блокади Анатолій Виногродський, передає Inforesist.

"Ми повністю закриємо всі поставки товарів й вантажів, електроенергії, води та іншого, що буде надходити на окуповані території, для того, щоб організувати там нестерпні умови для населення. Щоб вони почали розмовляти зі своїми Захарченками і Плотницькими", — заявив він під час прес-конференції.

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Журналіст уточнила, що там, як і раніше, страждають прості люди, на що він відповів: "Там люди страждають через те, що у нас йде війна і цю територію окупувала Росія", - сказав Виногродський.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня учасники АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування.