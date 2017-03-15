В ООН заявляють, що бойовики ОРДЛО продовжують позбавляти волі людей

В Управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) заявляють, що бойовики «ДНР» та «ЛНР» продовжують позбавляти волі людей.

Про це йдеться у 17-й доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні ,яка є в розпорядженні УНІАН.

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«Озброєні групи самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» продовжували позбавляти волі осіб. У ході двох візитів до місць позбавлення волі, до яких УВКПЛ отримало доступ, безпосередні запити на проведення конфіденційних інтерв'ю із затриманими не були задоволеними. Це посилює занепокоєння, що умови, в яких утримуються позбавлені волі особи, можуть бути рівнозначними жорстокому поводженню, затримані можуть піддаватися катуванням, в тому числі сексуальному і гендерно-обумовленому насильству», - наголошується у доповіді.

Також в УВКПЛ підкреслюють, що будь-які майбутні візити мають проводитися відповідно до міжнародних стандартів.

«УВКПЛ відзначило постійну вразливість людей, які проживають на територіях, що контролюються озброєними групами, до свавільних і вибіркових покарань з боку зростаючої кількості структур, які озброєні групи називають «судами», «суддями» та «прокурорами», - зазначається у доповіді.

Окрім того, сказано, що з призупиненням процесу обміну полоненими у форматі «усі на всіх» вкрай важливо, щоб забезпечувалися права усіх людей, затриманих у зв'язку з конфліктом, а також майже 9 тис осіб, ув'язнених до початку конфлікту, які знемагають у місцях позбавлення волі, і які на даний час перебувають під контролем озброєних груп.

Як повідомляв УНІАН, в 16-й доповіді щодо прав людини моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні повідомляється, що моніторингова місія ООН встановила 11 установ на окупованому Донбасі, де утримуються затримані в ході конфлікту особи.

В ООН зауважили, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей бойовики продовжують позбавляти волі невстановлену кількість осіб.