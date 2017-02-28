Клімкін та верховний комісар ООН обговорили підготовку доповіді щодо окупованого Криму

Як повідомила прес-служба МЗС, про це йшлося сьогодні під час зустрічі сторін у рамках участі в Сегменті високого рівня 34-ї сесії Ради ООН з прав людини.

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Зокрема, сторони обговорили питання співробітництва між Україною та Управлінням верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у контексті діяльності Моніторингової місії з прав людини в Україні. Також обговорювалося можливе залучення технічної допомоги УВКПЛ до окремих аспектів виконання Мінських домовленостей.

Верховний комісар з прав людини підтвердив намір відвідати Україну найближчим часом на запрошення Клімкіна.

Крім того, сьогодні у Женеві Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Шрі-Ланки Мангалою Самаравіра.

Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та відзначили взаємну зацікавленість у поглибленні співробітництва, зокрема у торговельно-економічній, сільськогосподарській та інших сферах.

Розглядалися також окремі можливості посилення двосторонніх контактів.