Доповідь місії ООН: у місцях позбавлення волі, до яких бойовики не допускають правозахисників, полонених піддають катуванням

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в 16-й доповіді щодо прав людини моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй в Україні, презентованій в четвер.

Зокрема, в ООН зауважили, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей бойовики продовжують позбавляти волі невстановлену кількість осіб.

"Незважаючи на численні запити, упродовж звітного періоду озброєні групи продовжували відмовляти Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини у безперешкодному доступі до місць позбавлення волі. УВКПЛ встановило 26 виправних установ та місць тримання під вартою в очікуванні суду, де перебувають особи, затримані ще до початку конфлікту, та щонайменше вісім місць позбавлення волі у Донецькій та три - у Луганській, в яких озброєні групи тримають осіб, захоплених у зв'язку зі збройним конфліктом", - наголошується у доповіді.

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"Відсутність доступу до осіб, позбавлених волі, викликає занепокоєння щодо того, що їх можуть піддавати катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижують гідність, видам поводження та покарання (жорстокому поводженню), у тому числі сексуальному та ґендерно обумовленому насильству", - йдеться у доповіді.

"Точна кількість осіб, які зникли безвісти у ході конфлікту, залишається невідомою. Перед сім'ями зниклих безвісти осіб, які продовжують розшукувати їх, постають такі проблеми, як відсутність координації між різними установами та відсутність співпраці між урядом (України) та озброєними групами щодо ідентифікації останків", - заявили в ООН.

Також сказано, що моніторинг, який проводить Управління Верховного комісара ООН з прав людини, свідчить про вразливість осіб, що проживають на територіях, які контролюються бойовиками. Мова йде про свавільні та вибіркові покарання з боку самозваних структур, які бойовики називають "судами", "суддями", "прокурорами".

"Ситуація з правами людини у "Донецькій народній республіці" та "Луганській народній республіці" характеризується продовженням обмежень основоположних свобод, загостренням ізоляції людей, які проживають на цих територіях, та обмеження доступу до інформації", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, на кінець листопада в заручниках у бойовиків на Донбасі залишалися 108 осіб, зниклими безвісти вважалися 495.