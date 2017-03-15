Бойовики "ДНР" заявили, що не збираються скасовувати свою "блокаду" України після рішення РНБО

17:06, 15 березня 2017
Війна
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Своєю "умовою" вони називають виконання Україною Мінських угод.

Олександр Захарченко / REUTERS

Терористи з "ДНР" не збираються скасовувати свою заборону вивозу продукції та сировини з окупованих районів на підконтрольну українському уряду територію. Про це ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, коментуючи рішення РНБО про тимчасове припинення вантажних перевезень в ОРДЛО.

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"Цю блокаду (заборону вивезення на підконтрольну уряду України територію продукції і сировини з окупованих районів – ред.) з нашого боку ми не скасовували. І не збираємося, поки Київ не виконає свої зобов'язання за Мінськими угодами. І перш за все, політичну частину», — цитує заяву Захарченка один з інформресурсів бойовиків.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Рада національної безпеки і оборони України провела екстрене засідання. Було прийнято рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення на Донбасі.

Раніше, 1 березня Кабмін на своєму засіданні в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля з зони АТО, організованої в січні поточного року кількома політичними силами, прийняв запропонований СБУ порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Прийняте урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включно з гуманітарною допомогою, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків у якості гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

Коментуючи необхідність прийняття рішення, міністр у справах окупованих територій Вадим Черниш зазначив, що мова йде не про торгівлю, а про переміщення товарів. Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільною блокадою, що призвело до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

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Теги: #ДНР#захарченко#блокада