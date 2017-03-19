На Донбасі інтенсивність обстрілів зменшилась, у неділю поранені двоє бійців - штаб АТО

З початку доби 19 березня кількість обстрілів позицій Збройних сил на Донбасі дещо зменшилась, але разом з тим зафіксовано 19 випадків відкриття вогню; поранено двох українських захисників. Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

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«Найбільше обстрілів – 12 – зафіксовано на Маріупольському напрямку, де по позиціях в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї та зенітної установки ЗУ – 23-2. Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15.00 вів обстріл танк та випустив 7 снарядів. При цьому один снаряд потрапив в приватний сектор та був зруйнований будинок.

В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганщині неподалік Новоолександрівки та Новозванівки російські найманці вели вогонь з СПГ, гранатометів різних систем та кулеметів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні внаслідок обстрілу старої частини Авдіївки з боку підтримуваних Росією бойовиків отримала поранення жителька міста.