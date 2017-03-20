Порошенко назвав блокаду ОРДЛО спецоперацією з виштовхування "ДНР" і "ЛНР" у Росію

Президент України Петро Порошенко вважає, що торгова блокада окремих районів Донецької та Луганської областей виявилася спецоперацією з виштовхування окупованих районів Донбасу в Росію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

"Все чіткіше кристалізується загроза "анархії" та "отаманщини", яскравим доказом того є реальні та потенційні наслідки так званої блокади Донбасу", - сказав він.

"Її організатори показали себе як неперевершені майстри політичного піару, вони грамотно вирахували больову точку, впіймали хвилю суспільних очкувань, виявили оголений нерв, але організатори блокади дурили суспільство. Бо насправді це була не блокада ОРДО та ОРЛО. Яка блокада, якщо там дірка в кордоні з РФ в сотні кілометрів?" - нарікає президент.

"Насправді все це виявилось спецоперацією, направленою на те, щоб виштовхнути окуповані райони українського Донбасу в РФ", - переконаний глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, у січні ветерани АТО і низка народних депутатів заблокували залізничне сполучення, яким з окупованих районів в Україну надходило вугілля антрацитної групи.

Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Скасування блокади є можливим при реалізації окупантами вимог Мінських угод про припинення вогню і відведення важкого озброєння, а також повернення захоплених бойовиками підприємств.