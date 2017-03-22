РФ хоче збільшити чисельність окупаційних військ на Донбасі до 50 тисяч осіб – Тимчук

Росія хоче збільшити чисельність «армійських корпусів» на Донбасі до 50 тис. «військовослужбовців» і основну частину поповнення планує отримати з середовища місцевих жителів.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, російським командуванням за розпорядженням керівництва Міноборони РФ розпочато заходи щодо збільшення загальної чисельності «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР» до 50 тис. «військовослужбовців» (на сьогодні - до 38 тис.).

«При цьому з огляду на зменшення потоку російських найманців основну частину поповнення планується отримати з середовища місцевих жителів Донбасу», - зазначив Тимчук.

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Для цього, за словами депутата, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей проходять мобілізаційні заходи із залученням резервістів.

«Станом на 21 березня повістки з "військкоматів" отримали близько 10 тис. військовозобов'язаних жителів "ДНР" і "ЛНР" віком до 50 років, яким в основному повідомляється, що поки вони будуть викликані тільки на «збори», - пише Тимчук .

«Згідно з доповіддю «МГБ ДНР», на території «ДНР» мобілізаційні заходи можуть викликати негативну реакцію і протидію з боку окремих верств населення, оскільки раніше, на початку лютого, ватажок «ДНР» Захарченко публічно обіцяв примусове залучення до «військової служби» громадян лише у віддаленій перспективі, найближчим часом плануючи комплектування «1-го АК ДНР» виключно «добровольцями», - додав нардеп.