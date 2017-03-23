Бойовики обстріляли Водяне з установки "Партизан" і накрили мінометним вогнем Авдіївку, загинув боєць АТО - штаб

В результаті обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, розташованого неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це у середу ввечері повідомляє прес-центр АТО.

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"Протягом дня, на даному напрямку противник застосовував гранатомети і великокаліберні кулемети, протитанкові керовані ракети і міномети калібру 82-мм", - йдеться в повідомленні на Facebook.

Згідно інформації, проросійські війська ведуть обстріл позицій ЗСУ по всій лінії розмежування.

Двічі за добу бойовики стріляли поблизу населеного пункту Водяне.

"Сьогодні, о 17.06 - 17.45 противник, грубо порушуючи Мінські домовленості, вперше застосував 122-міліметровий легку переносну реактивну систему "Партизан" - 2 постріли і 8 мін калібру 82-мм. За попередніми даними, поранених і загиблих немає", - повідомили в штабі.