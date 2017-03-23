Правоохоронці взяли під контроль всі дороги на Донеччині і Луганщині - МВС

Правоохоронці взяли під контроль всі автошляхи Донецької та Луганської областей. Про це під час робочої зустрічі на Донеччині керівники відомств МВС доповіли заступнику міністра внутрішніх справ України Вадиму Трояну, який прибув у зону АТО для контролю за виконанням рішення РНБО України про припинення переміщення вантажів на окуповану територію, повідомили у прес-службі МВС.

Зазначається, що представники штабу АТО повідомили, що наразі перекриті всі шляхи по всій лінії розмежування від Станиці Луганської до Маріуполя. Додатково взяті під контроль дороги поза межами основних транспортних коридорів, які ведуть до контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду.

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«Для забезпечення контролю щодо законності перевезення вантажів на окуповану територію створені шість міжвідомчих мобільних груп, до складу яких входять працівники Нацполіції, Нацгвардії та Державної фіскальної служби, а також 10 додаткових спільних блокпостів. Мобільні групи працюють цілодобово за маршрутами, визначеними керівництвом АТО», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні на Донеччині через загострення в зоні АТО обмежується рух транспортних засобів дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і проходять поза межами встановлених пунктів пропуску, крім спеціалізованої сільськогосподарської техніки, що проводить польові роботи.

Також заборонено переміщати зареєстровану зброю, користуватися раціями у авто крім спецтранспорту, переміщатися без документів вночі, фотографувати військових, проводити час на природі поза встановлених для цього місць та ін.