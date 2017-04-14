Терорист Ходаковський розкрив щоденні втрати бойовиків на Донбасі

Екс-ватажок батальйону терористів "Восток" Олександр Ходаковський заявив, щодня на Донбасі ліквідовують щонайменше 50 бойовиків. Про це він написав на своїй сторінці ВКонтакте.

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"Гаразд шляхи, а ви знаєте статистику наших втрат у вигляді тих, хто безповоротно відійшов, у першу чергу підрозділів? Щонайменше п'ятдесят людей на день. Увімкніть мізки і підрахуйте, шановні кроти: п'ятдесят на десять - п'ятсот; п'ятдесят на тридцять - півтори тисячі....За місяць півтори тисячі з двох корпусів. Я думаю, ви приблизно уявляєте собі кількість бійців на передовій, й зможете провести ще один нехитрий підрахунок, поділивши приблизну суму на кількість тих, хто відійшов у місяць, щоб зрозуміти, скільки ми ще протримаємося", - йдеться у повідомленні терориста.

Раніше колишній "глава Радбезу ДНР", екс-офіцер СБУ Олександр Ходаковський повідомляв про великі втрати у лавах бойовиків.