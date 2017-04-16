Командування ЗС РФ заборонило виїзд з "Л/ДНР" чоловікам без довідок із "військкоматів" - розвідка

Командування збройних сил Росії заборонило виїзд з тимчасово окупованих територій Донбасу чоловікам без довідок про перебування на військовому обліку. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"Командування ЗС РФ продовжує посилювати заходи з обмеження прав і свобод цивільного населення окупованого Донбасу. З метою недопущення відтоку з окупованої території людських мобілізаційних ресурсів введено заборону на виїзд з території т.зв. "ДНР/ЛНР" на територію, підконтрольну ЗС України, особам чоловічої статі без наявності довідки з військового комісаріату про перебування на військовому обліку", - сказано у повідомленні.