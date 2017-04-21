Опубліковано фото загиблих під Авдіївкою українських військових
20:24, 21 квітня 2017Війна
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Двоє бійців АТО загинули 20 квітня під Авдіївкою.
Українські військові під Авдіївка / Ілюстрація REUTERS
20 квітня під час ворожого обстрілу від осколкових поранень загинули Олександр Вікторович Кірієнко з міста Десна, що на Чернігівщині, та уманчанин Василь Петрович Ніженський. Про це 72 ОМБр повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
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Кірієнку кілька днів тому виповнилося 20 років, він - військовослужбовець строкової служби. Ніженському було 28 років.
Як повідомляв штаб АТО, 20 квітня внаслідок обстрілу контрольованими Росією бойовиками опорного пункту неподалік Авдіївки загинуло двоє військовослужбовців ЗСУ.
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