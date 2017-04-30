Загострення на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат біля Зайцевого
00:47, 30 квітня 2017Війна
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Ситуація на Донбасі загострилася.
Біля Зайцевого загинув український військовий / Фото УНІАН
По позиціях однієї з бригад ЗСУ поблизу Зайцевого, противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю. Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, противник продовжує обстріли позиції українських військ по всій лінії розмежування.
"Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого", - йдеться у повідомленні штабу.
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