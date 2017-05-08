У Дніпрі навколішки попрощалися із трьома загиблими в зоні АТО військовими (відео)

Анатолій Біжко, Сергій Смирнов та Юрій Мальков пішли рятувати пораненого товариша та потрапили у ворожу засідку. Вже після смерті бойовики не віддавали тіла наших хлопців протягом п’яти діб, йдеться в сюжеті ТСН.

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Лише вихідними їх вдалося вивезти до Дніпра. Тут з бійцями попрощалися побратими й волонтери. Поховають кожного із загиблих сьогодні в їхніх рідних містечках.

Як повідомляв УНІАН, під селищем Луганське на Донбасі 1 травня загинули троє бійців Збройних сил України, один з яких підірвав себе гранатою, щоб не здатися в полон.