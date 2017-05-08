У Москві під час акції "Безсмертний полк" нестимуть портрети ліквідованих на Донбасі російських бойовиків

Портрети російських бойовиків, які ліквідовані в боях за Донбас, пронесуть у Москві під час акції «Безсмертний полк». Про це УНІАН повідомили в організації «Союз добровольців Донбасу», яка займається діяльністю бойовиків, що повернулися в РФ.

«9 травня 2017 року запрошуємо всіх охочих взяти участь у ході «Безсмертний полк в Москві. Колона «Безсмертний полк Новоросії» формується о 14.00 на пероні Білоруського вокзалу», - йдеться в повідомленні.

На банерах, підготовлених до ходи, зображені портрети російських бойовиків, ліквідованих на Донбасі, з написами «Завжди в строю», і «Добровольці Росії».

З ініціативи російської влади 9 травня в Росії і за кордоном вже вдесяте відбудеться громадська акція «Безсмертний полк». Це хода, під час якої люди несуть фотографії своїх родичів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Читайте такожСБУ задокументувала нові факти використання бойовиками російської зброї (фото)

Такі заходи за межами Росії організовуються, здебільшого, за сприяння російських співвітчизників і закордонних представництв. В акції візьмуть участь не тільки вихідці з Росії і країн СНД, а й місцеві жителі.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівник МВС України Арсен Аваков зазначив, що цього року різні політичні сили спробують використати 9 травня, щоб нагадати про себе.

«Апологети «Русского мира» в Україні через свої пропагандистські канали розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію «безсмертний полк». Не заради тих, хто воював у Другій світовій війні, не заради історичної пам'яті, а заради можливості спровокувати на тлі триваючої агресії Росії внутрішні конфлікти в українському суспільстві. Мені відомо про плани таких провокацій у столиці і в ряді міст південного сходу України», - сказав міністр.