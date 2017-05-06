Правоохоронці не потерплять антиукраїнської символіки та заяв під час акцій 9 травня - Аваков

Правоохоронці не потерплять антиукраїнську символіку та заяви під час святкування 9 травня. Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України з посиланням на главу відомства Арсена Авакова.

Міністр зауважив, що цього року різні політичні сили спробують використати 9 травня, щоб нагадати про себе. «Апологети «Русского мира» в Україні через свої пропагандистські канали розганяють, спекулюючи на почуттях людей, акцію "безсмертний полк". Не заради тих, хто воював у Другій світовій війні, не заради історичної пам'яті - заради можливості спровокувати - на тлі триваючої агресії Росії - внутрішні конфлікти в українському суспільстві», - зазначив він і додав: «Мені відомо про плани таких провокацій в столиці і ряді міст південного сходу України. Бачимо імена і «задумки організаторів».

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«… на всіх демонстраціях і маршах, запланованих в цей день, підрозділи Національної поліції і Нацгвардії не потерплять ні антиукраїнську символіку, ні антиукраїнські заяви!» - заявив Аваков.

Він зауважив, поліцейські по всій країні отримали дуже чіткі інструкції, тому усі спроби з боку тих, хто прагне провокацій, будуть припинені. «Створювати передумови для внутрішньої дестабілізації через провокаційні символи і дії МВС не дозволить. Така наша відповідальність перед українським народом», - додав глава МВС.

Як повідомляв УНІАН раніше, військовослужбовці Національної гвардії України, які забезпечуватимуть охорону громадського порядку під час проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у Києві, отримали форму одягу нового зразка темно-синього кольору.

«Близько 300 військовослужбовців 25-ої окремої бригади охорони громадського порядку Нацгвардії, що дислокується у Києві, вийдуть на вулиці столиці у новій формі», - йдеться у повідомленні НГУ.