Бойовики відмовляються виконувати накази російського командування і тікають з позицій - розвідка

Бойовики одного з підрозділів незаконних збройних формувань на Донбасі відмовилися виконувати накази російського офіцера, сім осіб було заарештовано. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

«Військовослужбовці одного з підрозділів 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) 1 АК, невдоволені умовами проходження служби та недолугим командуванням т.зв. військових радників, відмовились виконувати накази російського офіцера. З метою наведення “статутного порядку” до місця події було надіслано резервний підрозділ російських окупаційних військ. Заарештовано сім “бунтарів”, у т.ч. командира підрозділу», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними розвідки, відповідно до наказу командувача 2 АК (Луганськ) ЗС РФ для уникнення втрат серед кадрових російських офіцерів їм заборонено перебувати на передових позиціях протягом травневих свят, що вже позначилось на морально-психологічному стані особового складу.

«Так, під час відкриття силами АТО вогню у відповідь, до 30 військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) самовільно залишили позиції», - повідомили у ГУР МОУ.

Як повідомляв УНІАН раніше, невдоволені умовами проходження військової служби та самоуправством офіцерів російські найманці продовжують самовільно залишати частини на Донбасі та намагаються перебратися на територію Росії.