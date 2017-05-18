В ІС назвали новий ймовірний план Путіна щодо України

Кремль хоче підпорядкувати Україну за допомогою перемоги на майбутніх виборах проросійських сил і партій. Про це заявив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук, коментуючи заяву лідера "ЛНР" Ігоря Плотницького про можливість приєднання до "проросійської України", передає Апостроф.

За словами Тимчука, після провалу силового сценарію зі створення "Новоросії" Путіним розігрується новий сценарій — перетворення України на державу-маріонетку часів Януковича.

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"Зараз активно піднімають голову вчорашні регіонали, розкручується "Опозиційний блок". Судячи з ресурсів, які витрачаються на піар, їхнє електоральне поле зростає, зокрема на сході та півдні України", - зазначив експерт.

Він також наголосив, що у Кремля і його прихильників в Україні відкрилося вікно можливостей на тлі вкрай негативної соціально-економічної ситуації в Україні.

"Наступні вибори в Раду можуть стати точкою відліку, коли парламент України буде вже набитий проросійськими елементами і агентурою. Потім можна спробувати нав'язати і президента, який був би більш лояльний до Росії", - підсумував Тимчук.