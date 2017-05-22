Бойовики впродовж дня застосовували важке озброєння, один військовий поранений - штаб

Російсько-терористичні бандформування продовжують обстрілювати позиції сил АТО, двічі впродовж сьогоднішнього дня бойовики застосовували важке артилерійське озброєння, одного українського військового поранено. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Зазначається, що всього з початку доби незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

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"Приморський напрямок. Понад половина фактів застосування противником зброї проти українських захисників зафіксована саме на цій ділянці лінії зіткнення. Зокрема, в першій половині дня бойовики здійснили потужний артилерійський обстріл наших укріплень неподалік Гнутового зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів. По наших позиціях в районі Новотроїцького та Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, біля Новотроїцького, а також біля Мар'їнки незаконні збройні формування обстрілювали наших воїнів з озброєння БМП. Під ворожим вогнем з гранатометів та стрілецької зброї опинились опорні пункти сил АТО, які розташовані поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя та Богданівки", - йдеться у повідомленні.

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Важке артилерійське озброєння калібру 122 мм на Донецькому напрямку противник ще на початку доби застосовував проти бійців ЗСУ, які тримають оборону поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Опорні пункти АТО у південному передмісті Авдіївки та біля Верхньоторецького бойовики кілька разів обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Західніше під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились укріплення сил АТО в районі Пісків.

На Луганському напрямку, як зазначає штаб, бойовики російсько-терористичних військ 4 рази порушували режим припинення вогню. З протитанкових ракетних комплексів бандити вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Новозванівки та Троїцького. Біля Новотошківського застосовували автоматичні станкові гранатомети. А в районі Валуйського українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

Як повідомляв УНІАН, бойовики з мінометів обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.