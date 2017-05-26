Терористи тікають зі Світлодарської дуги - ІС

Терористи залишають свої позиції на Світлодарській дузі, вони не в змозі їх утримувати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

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При цьому, за його словами, командування "1-го АК ДНР" і "2-го АК ЛНР" синхронно вимагало від низки "командирів" підлеглих підрозділів, що оперують у районі Світлодарської дуги, припинити практику залишення передових позицій "без чинення опору противнику".

"Водночас, щодо недавнього просування вперед підрозділів ЗСУ на цій ділянці в наказі зазначено, що низка підрозділів окупантів "через труднощі, пов'язані з великою напругою особового складу", виявилися не в змозі утримувати низку висунутих вперед позицій й спостережний пункт, й "змушені їх залишити", - йдеться у повідомленні Тимчука.

22 травня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що на Світлодарській дузі в Донецькій області українська армія просунулася вперед, зайнявши нові позиції.