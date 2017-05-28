Водопостачання в Красногорівці після ранкового обстрілу повністю відновлено – ГУ ДСНС

В місті Красногорівка Донецької області, яке вранці піддалося обстрілу, повністю відновлено водопостачання.

Про це повідомила прес-секретар Головного управління Державної служби України по надзвичайним ситуаціям в Донецькій області Вероніка Бахал в ефірі "112 Україна".

«В результаті артобстрілу був пошкоджений водопровід діаметром 280 мм без водопостачання залишилися 2 тисячі осіб у приватному житловому секторі, але станом на 17 годин водопостачання відновлено. Водопостачання працює, все в порядку, пошкоджений тільки каналізаційний самоточний колектор діаметром 560 мм», - сказала прес-секретар.

Читайте такожУ штабі АТО визначили, звідки бойовики завдавали ударів по Красногорівці

За її словами, руйнування в місті досить масштабні. Створено штаб з ліквідації наслідків обстрілу, працюють 30 рятувальників і 5 одиниць техніки. Рятувальники вже розібрали основні завали в будівлі школи №2. Також на місці працюють піротехніки.

Читайте такожУ результаті обстрілу Красногорівки пошкоджено 14 будівель

«У той же час, потреби в розгортанні штабів рятувальників для потреб цивільного населення немає», - додала Бахал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, вранці бойовики обстріляли Красногорівки.

За даними заступника керівника Нацполіції - начальника ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна, в результаті постраждали четверо цивільних людей: 3 жінки і 1 чоловік, загиблих немає.

Крім того, пошкоджено 29 будівель, в тому числі лікарня і загальноосвітня середня школа №2.