Матіос повідомив про затримання двох бійців "Азова" за вбивство

Двоє бійців полку Національної гвардії "Азов" минулого тижня були затримані за "вчинення вбивств".

Про це в ефірі телеканалу ZIK розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Вони не були на лінії АТО, а вбивства скоювали із умислом, вони не були побутовими. Це страшні речі, які не можна озвучувати щоденно, бо вони підривають віру у тих, хто захистив державу", – сказав він.

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На думку Матіоса, зараз у частини військових відбувається знецінення людських цінностей і спостерігається втома від війни, через що вони можуть швидко приймати неадекватні рішення і реагувати на побутову агресію.

"Рівень насильницьких злочинів із застосуванням зброї тими, хто володіє нею на законних підставах, не зменшується. Поєднання посттравматичного синдрому із відсутністю змінної картинки призводить до того, що просто плавляться мізки. До того ж це все відбувається на фоні війни", – зазначив військовий прокурор.

Матіос зауважив, що злочини окремих військових, "звичайно, це не кидає тінь на весь "Азов".