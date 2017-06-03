Одному з ватажків бойовиків "ДНР" заборонили в'їзд до Росії

Одному з лідерів бойовиків ОРДО "Схід" Олександру Ходаковскому заборонений в'їзд в Росію. Про це заявив сам Ходаковський під час спілкування на своєму інтернет-каналі, пишуть "Новини Донбасу".

"Я сам частково перебуваю під окремими заходами впливу. У мене вже є два папірці, які забороняють в'їзд в РФ. Я не можу зрозуміти, чому я, наприклад, не можу побачити своїх дітей", - розповів Ходаковський.

За його словами, причина заборони не зрозуміла.

Читайте такожВатажок "ЛНР" анонсував референдум про приєднання окупованого Донбасу до Росії

"Якщо я антиросійський діяч, нехай інкримінують мені що-небудь. Якщо ні - що це за методика впливу?", - заявив Ходаковський і додав, що не вважає такі методи "розумними".

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко хоче заборонити в'їзд в "республіку" колишньому президенту України Віктору Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та іншим політикам.