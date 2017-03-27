Захарченко хоче заборонити Януковичу і Ко в'їзд в "ДНР"

12:12, 27 березня 2017
Курйози
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Ватажок бойовиків заявив, що вважає їх зрадниками.

REUTERS

Ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко хоче заборонити в’їзд в «республіку»  колишньому президенту України Віктору Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та іншим політикам, пишуть «РИА Новости»

"Януковича, Клименко, Арбузова, Азарова ... давай внесемо цих людей в список нев'їзних в Донецьку народну республіку. З зрадниками нам робити нічого", - запропонував Захарченко, «спікеру парламенту республіки» Денису Пушиліну.  

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Він також додав, що як і раніше вважає Януковича президентом України, але зазначив, що в разі повернення в країну, той повинен відправитися до Києва, а не в "ДНР".

"Янукович за фактом президент, тому що він не здавав повноваження ... але він втік з Києва, до Києва повинен повернутися", - сказав Захарченко.

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко розпорядився вважати лінію розмежування між підконтрольною Україні та окупованою бойовиками територіями "державним кордоном".

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Теги: #ДНР#Янукович#захарченко