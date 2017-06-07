Загострення на Донбасі: з початку доби загинули 2 українських військових, 11 поранено (відео)

З початку доби бойовики здійснили 34 обстріли позицій сил АТО, внаслідок яких двоє українських воїнів загинули , ще 11 дістали поранення. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО залишається складною... Особливо напружена ситуація сьогодні на Луганському напрямку - саме ця частина фронту сьогодні стала епіцентром вогневої активності противника", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у прес-центрі, українських воїнів, котрі тримають оборону в районі населених пунктів Новотошківське та Кримське, бойовики інтенсивно впродовж дня обстрілювали з артилерійських систем калібру 152 та 122 мм, 120-мм й 82-мм мінометів, часу від часу - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. На тому ж напрямку незаконні збройні формування з гранатометів били неподалік Золотого та Станиці Луганської. З великокаліберних кулеметів - неподалік Новоолександрівки.

На Приморському напрямку близько 14.00 позиції ЗСУ в районі Чермалика бойовики обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Там же, а також поблизу Широкиного, противник сьогодні вів вогонь зі 120-мм мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї найманці відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Павлополя, Водяного та Мар'їнки.

На Донецькому напрямку на світанку противник вдарив по опорних пунктах ЗСУ у передмісті Авдіївки зі 122-мм артилерійських систем. Там же, а також в районі Луганського та Зайцевого, підконтрольні Росії НЗФ систематично обстрілювати оборонні укріплення сил АТО з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 мм.

Як повідомляв УНІАН, луганські бойовики спровокували бій у районі населеного пункту Жолобок. 7 червня з 5:30 ворог розпочав потужний обстріл позицій українських військових.