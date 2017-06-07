Під Жолобком на Луганщині спалахнув бій: дітей хочуть евакуювати

Луганські бойовики спровокували бій у районі населеного пункту Жолобок. Як повідомили в 53-й окремій механізованій бригаді, сьогодні, 7 червня, з 5:30 ворог розпочав потужний обстріл позицій українських військових, передає ТСН.

Застосовувалась зброї різних калібрів: від кулеметів, гранатометів до артилерії 152 калібру. Наразі в районі Жолобка військова ситуація динамічна. Інформація про поранених буде відома після завершення зіткнення.

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Військові 53-ї бригади повідомили, що бойовики нарощували інтенсивність вогню з початку цього тижня.

Своєю чергою, у штабі АТО заявили про сімох поранених й одного загиблого військового поблизу Кримського Луганської області. За словами виконувача обов'язків голови цивільно-військової адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Дмитра Кондратьєва, у селищі Новотошківське пошкоджено водовід, осколками посічені цивільні будинки, розглядається питання евакуації дітей.

"За наявною інформацією, ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп ворога", - йдеться у повідомленні штабу.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня бойовики в бою з українськими військовими під Жолобком зазнали серйозних втрат.