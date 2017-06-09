З початку АТО військові сапери знешкодили понад 150 тисяч вибухівок

З початку проведення АТО інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили понад 151,5 тис. мінно-вибухових пристроїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

За її словами, за минулий тиждень військові сапери в районі проведення АТО очистили від мін 32,5 км доріг та маршрутів руху, а також понад 11 га місцевості, знешкодивши 483 вибухонебезпечні предмети.

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«Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи Збройних Сил України знешкодили понад 151,5 тис. мінно-вибухових пристроїв, очистили від вибухонебезпечних предметів 990 кілометрів шляхів і доріг та три тисячі 22 га території у Донецькій та Луганській областях», - повідомила Гаврилюк.