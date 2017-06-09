Минулого тижня ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 6 тисяч випадків порушення режиму "тиші"

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявляє, що минулого тижня СММ зафіксувала 6 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у Києві.

"Минулого тижня (з 29 травня по 4 червня) Спеціальна моніторингова місія продовжувала фіксувати порушення різних домовленостей, досягнутих починаючи з вересня 2014 року (у Мінську). Ми зафіксували майже 6 тисяч порушень режиму припинення вогню, погодженого сторонами. 6 тисяч разів сторони порушили перемир'я, про яке вони самі домовились", - зазначив Хуг.

Разом з тим він сказав, що місія зафіксувала 28 одиниць озброєння, розміщеного з порушеннями визначених координат для його відведення. Зокрема, представник місії уточнив, що 5 видів озброєння було помічено на підконтрольних уряду України районах і 23 на окупованих територіях Донбасу.

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Також перший заступник голови СММ сказав, що місія продовжує фіксувати наявність мін та боєприпасів, що не вибухнули вздовж усієї лінії зіткнення. У цьому зв'язку, Хуг наголосив, що не виконується домовленість Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі від березня 2016 року щодо протимінної діяльності, згідно з яким сторони пообіцяли розмінувати території або принаймні огородити заміновані території та поставити позначення.

"Процес розведення сил і засобів, щодо якого сторони погодилися, що він є необхідним для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, пробуксовує навіть на трьох ділянках, які були узгоджені для розведення сил і засобів (у Золотому, Станиці Луганській та Петрівському - УНІАН). У найкращому випадку спостерігалося лише частково реалізація. На одній з ділянок у районі Станиці Луганської не було жодного розведення", - сказав Хуг.

Окрім того, Хуг сказав, що сторони не забезпечують безперешкодний та безпечний доступ для спостерігачів місії до усіх ділянок на території Донбасу, що необхідно для здійснення моніторингу та верифікації досягнутих домовленостей. Зокрема, він сказав, що минулого тижня, свобода пересування патрулів СММ обмежувалася у 14 випадках, і зокрема, у 11 з них на окупованих територіях.