Бойовики не пропустили представників ОБСЄ в село на Донбасі, накричавши на них невідомою мовою

Бойовики "ДНР" не пропустили патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в с. Олександрівське (кол. Рози Люксембург). Озброєний чоловік заявив патрулю, що в районі проводяться «вчення». Про це йдеться у звіті місії.

Після цього спостерігачам довелося від'їхати від блокпоста, а через 10 хвилин під'їхали двоє озброєних чоловіків і наказали переміститися ще далі.

"Один з них, у якого на плечі була чорно-біла нашивка із зображенням черепа і двох схрещених кісток і написом "Добровольчий підрозділ генерала Бакланова", закричав в бік спостерігачів невідомою мовою (це не була ні російська, ні українська), а потім їх автомобіль поїхав у східному напрямку", - розповідають в місії.

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Після цього команда СММ потрапила в ще одну неприємну ситуацію з мікроавтобусами, в яких перебували озброєні особи. Водії транспортних засобів заблокували проїзд патрулю, а людина з мікроавтобуса сфотографувала автомобілі і членів місії.

Біля села Заїченко команда місії чула вогонь зі стрілецької зброї поблизу свого безпілотного літального міні-апарату.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ за добу зафіксувала 680 вибухів на Донбасі.