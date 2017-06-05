На Донбасі командування підмінює діагнози пораненим бойовикам, щоб не платити компенсації - розвідка

15:56, 05 червня 2017
Війна
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В рядах бойовиків продовжуються грубі порушення дисципліни.

Ілюстрація REUTERS

Російське командування підмінює діагнози пораненим бойовикам на Донбасі, щоб не виплачувати їм грошові компенсації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

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"Військовослужбовці 1 і 2 АК з числа місцевого населення висловлюють невдоволення діями командирів (начальників), які є кадровими офіцерами ЗС РФ, а саме приховування ними випадків одержання поранень і загибелі особового складу. Зокрема, щоб уникнути виплат грошових компенсацій за поранення здійснюється підміна діагнозу", - йдеться в повідомленні.

У розвідці відзначають, що морально-психологічний стан особового складу з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ залишається низьким, що призводить до випадків грубого порушення військової дисципліни.

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Теги: #війна на Донбасі