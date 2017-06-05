На Донбасі командування підмінює діагнози пораненим бойовикам, щоб не платити компенсації - розвідка

Російське командування підмінює діагнози пораненим бойовикам на Донбасі, щоб не виплачувати їм грошові компенсації. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

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"Військовослужбовці 1 і 2 АК з числа місцевого населення висловлюють невдоволення діями командирів (начальників), які є кадровими офіцерами ЗС РФ, а саме приховування ними випадків одержання поранень і загибелі особового складу. Зокрема, щоб уникнути виплат грошових компенсацій за поранення здійснюється підміна діагнозу", - йдеться в повідомленні.

У розвідці відзначають, що морально-психологічний стан особового складу з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ залишається низьким, що призводить до випадків грубого порушення військової дисципліни.