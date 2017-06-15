Кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі різко зросла – Хуг

У період з 5 по 11 червня на 75% збільшилась кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі у порівнянні з попереднім. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

Читайте такожБойовики обстрілюють житловий сектор в Красногорівці - СЦКК«Минулого тижня спостерігалось погіршення безпекової ситуації. СММ зафіксувала на 75% більше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Збільшення застосування забороненого Мінськими угодами озброєння було ще більше відчутним.СММ ОБСЄ зафіксувала понад 1200 вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії, в тому числі і реактивних систем залпового вогню. Кількість таких вибухів зафіксованих СММ позаминулого тижня становила 191», - зазначив Хуг.