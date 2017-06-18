Донецька фільтрувальна станція цього року 9 разів потрапляла під обстріл - ОБСЄ

Донецька фільтрувальна станція цього року щонайменше 9 разів потрапляла під обстріли, внаслідок чого її робота загалом була припинена на 45 днів.

Про це повідомляється на сторінці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні у Twitter.

Читайте такожДень у зоні АТО: бойовики 19 разів застосовували зброю проти українських воїнів

У місії підкреслили, що є тільки один спосіб виправити таку ситуацію - припинити бойові дії.

Також зазначається, що у травні спостерігачі місії сприяли проведенню ремонту 11 пошкоджених об’єктів інфраструктури на Донбасі.

При цьому в СММ наголосили, що представники місії готові сприяти проведенню ремонтних робі, але сторони мають припинити обстріли і дати людям шанс жити нормальним життям.

Водночас на перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг наголосив, що сторони конфлікту мають гарантувати режим припинення вогню, а не Мінські угоди.

Довідка УНІАН. Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою населені пункти по обидва боки від лінії розмежування: Авдіївку (близько 22 тис. жителів), Красногорівку і Верхньоторецьке, а також тимчасово окуповані Донецьк, Ясинувату, селища Василівка і Спартак – загалом майже 600 тис. осіб.

За час воєнних дій станція неодноразово опинялася під обстрілами, в результаті яких її роботу зупиняли.