У Щасті в результаті обстрілу бойовиків поранено дев'ятирічного хлопчика

У Щасті в результаті обстрілу бойовиків травмовано 9-річного хлопчика. Про це повідомляє прес-секретар ГУ Национальної полиції в Луганській області Тетяна Погукай на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення "103" про те, що медиками була надана медична допомога 9-річному учню Щастинської школи, який 15 червня приблизно о 20:30 в районі магазину "Будівельник" м. Щастя внаслідок артобстрілу бойовиками міста дістав поранення у вигляді баротравми, контузії обох вух", - йдеться в повідомленні.

Даний факт приєднано до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР від 16.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

Як повідомляв УНІАН, вночі невідомі намагалися підірвати підстанцію, яка забезпечує електроенергією залізничну станцію і село Сергіївка Покровського району.