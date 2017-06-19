Американські та українські військові виконають спостережний політ над Росією

Військові США й України виконають спостережний політ над територією РФ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ.

«У період з 19 по 24 червня в рамках реалізації міжнародного Договору щодо відкритого неба спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на американському літаку спостереження ОС-135Б з аеродрому Хабаровськ (Новий)», - йдеться в повідомленні.

Під час виконання польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої Договором апаратури спостереження.

Літак спостереження ОС-135Б відноситься до класу літаків, не призначених для застосування будь-якої зброї. Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоапарати) пройшли міжнародне огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених договором.

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Як повідомляв УНІАН 24 січня, РФ не допустила українську інспекцію до артилерії в Ростовській області: в Генштабі запідозрили, що там техніка для бойовиків.

Так, підтверджена інформація про значне скупчення артилерійських систем різних типів поблизу Новочеркаська і базі зберігання та ремонту артилерійського озброєння.

«Не виключене використання зазначеного озброєння для комплектування частин 150-ї мотострілецької дивізії, а також проросійських терористичних угруповань на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Доступ інспекційної групи на даний об'єкт був заборонений. Фотографування зазначених типів артилерії також було заборонено», - заявили тоді в Генштабі.

16-19 січня представники України, Канади і Данії провели інспекцію поблизу кордону на території Ростовської області РФ.

Виявлено, що 10 січня на порушення Віденського документа від 2011 про заходи щодо зміцнення довіри і безпеки (ВД-2011) РФ почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію чисельністю понад 10 тис. військових. У Генштабі наголосили, що це суперечить інформації, яку сама ж РФ надала державам-учасницям через офіційну мережу ОБСЄ в листопаді 2016 року. Зокрема, РФ повідомила, що не планує в 2017 році збільшувати чисельність особового складу регулярних формувань і бойових частин.