Генштаб розповів про результати інспекції військових об’єктів РФ на кордоні з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це т.в.о. начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Владислав Пономарьов заявив на брифінгу за підсумками проведення інспекції прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів російської армії.

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Він нагадав, що інспекційна перевірка проходила з 16 по 19 січня 2017 року.

"В результаті проведення вищезгаданої інспекції інспекційна група України встановила, що на території Ростовської області формується 150-та мотострілецька дивізія. Наявність поблизу з кордоном України цього формування кількістю у 10,5 тис військовослужбовців, звичайно ж, не додає гарантій безпеки нашій державі, а навпаки, є потенційною загрозою", - наголосив Пономарьов.

Він зауважив, що РФ не повідомила у встановленому порядку держави-учасниці ОБСЄ за Віденським документом про створення нового формування.

"Ми вважаємо цей факт грубим порушенням положень цього документа", - додав Пономарьов.

Своєю чергою керівник багатонаціональної інспекційної групи України Олексій Вершигора уточнив, що на даний час сформовано штаб 150-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил РФ у населеному пункті Персіановський неподалік від міста Новочеркаськ.

"Це приблизно 50 км від кордону з Україною (від окупованої частини кордону у Донецькій області - УНІАН)", - сказав Вершигора.

"Також сформовані підрозділи бойового і тилового забезпечення, розвідувальний батальйон, батальйон зв'язку, батальйони матеріально-технічного забезпечення. Підтверджено, що чисельність дивізії буде складати 10,5 тис. осіб. За повідомленнями російської сторони, дивізія має сформуватися - термін визначений - до кінця 2017 року", - додав він.

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За словами Вершигори, у даний час здійснюється активне переміщення озброєння та військової техніки і його зосередження у прикордонних районах України. Також активно ведеться будівництво інфраструктури військових містечок дивізії для тривалого зосередження військових частин та підрозділів.

"На даний час готовність цих будівель - 90%. Це сучасні польові містечка, які будуються «з нуля», і також терміни готовності - до кінця 2017 року", - зазначив Вершигора.

Окрім того, він повідомив, що підтверджено інформацію про значне зосередження артилерійських систем різних типів поблизу Новочеркаська і базу зберігання та ремонту артилерійського озброєння.

"Не виключено використання зазначеного озброєння для комплектування частин 150-ї мотострілецької дивізії, а також проросійських терористичних угрупувань на тимчасово непідконтрольних Україні територіях. Доступ інспекційної групи на даний об'єкт був заборонений. Фотографування зазначених типів артилерії також було заборонено", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня прес-служба Генштабу ЗСУ заявила, що 16-19 січня представники України, Канади та Данії провели інспекцію поблизу кордону на території Ростовської області РФ.

Виявлено, що 10 січня в порушення Віденського документу від 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки (ВД-2011) РФ почала формувати поблизу кордонів України мотострілкову дивізію чисельністю понад 10 тис. військових.

У Генштабі підкреслили, що це суперечить інформації, яку сама ж РФ надала державам-учасницям офіційною мережею ОБСЄ у листопаді 2016 року. Зокрема РФ повідомила, що не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин.