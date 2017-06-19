ГПУ має свідків 134 страт, вчинених бойовиками на Донбасі

Свідки у кримінальному провадженні щодо фактів вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" широкомасштабних та систематичних порушень законів повідомили про масові страти, скоєні бойовиками "ДНР"/"ЛНР" і військовими РФ на Донбасі.

Читайте такожВ ООН знають про "розстрільні статті" і не визнають "судові рішення" "ЛНР" і "ДНР" Про це зазначається у відповіді Генеральної прокуратури України (ГПУ) на запит РБК-Україна. Вказано, що на даний час у досудовому розслідуванні допитано як потерпілих понад 900 осіб, які безпосередньо утримувалися у полоні та зазнали тортур, катування та нелюдського поводження з боку представників терористичних організацій.

"Зокрема, потерпілі повідомили, що вони були свідками вбивства 134 військовослужбовців та цивільних осіб, 121 з яких на цей час не ідентифіковано. Разом із тим, під час розслідування виявлені факти вбивства військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та учасниками терористичних організацій ДНР і ЛНР полонених військовослужбовців та цивільних осіб. На цей час з показань допитаних потерпілих ідентифіковано 13 осіб, що були вбиті учасниками терористичних організацій ДНР і ЛНР", - вказано у відповіді.

В ГПУ підкреслили, що, відповідно до свідчень, мали місце факти масових вбивств у містах Слов'янськ, Горлівка, Макіївка та в районі Іловайська Донецької області. На причетність до вчинення цих злочинів на даний час слідчим шляхом перевіряється більше десяти осіб з числа бойовиків "ДНР" і "ЛНР" та військовослужбовців Збройних сил РФ.