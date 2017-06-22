У зоні АТО внаслідок бойових дій один український військовий зазнав поранень

У зоні проведення антитерористичної операції сьогодні внаслідок бойових дій один український військовий зазнав поранень. Як повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, сьогодні російсько-терористичні бандформування 10 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, один раз - із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Читайте такожЗСУ знищили опорний пункт бойовиків на Світлодарській дузі - волонтер (відео)На Приморському напрямку загарбники ще до світанку обстріляли позиції сил АТО в районі Широкиного з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Лебединського окупанти били з озброєння БМП та зенітної установки. Окрім того, вже у другій половині дня противник знову здійснив обстріл опорних пунктів ЗСУ біля Широкиного з мінометів калібру 120 мм.

На Донецькому напрямку бойовики сьогодні зосередили свій вогонь північно-східніше Авдіївки - біля селища Кам'янка. Окупанти, зокрема, неодноразово відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів та БМП. Там же українських воїнів декілька разів намагався поцілити ворожий снайпер.

На Луганському напрямку окупанти найчастіше порушували режим тиші. Ще на світанку противник випустив декілька 82-мм мін по українських опорних пунктах поблизу Щастя. Там же, а також в районі Кримського та Лобачевого, найманці застосовували проти українських воїнів великокаліберні кулемети та гранатомети різних модифікацій. Окрім того, біля села Жовте лунали ворожі постріли зі стрілецької зброї.