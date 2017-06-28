В СЦКК попередили про можливі серйозні провокації на Донецькому напрямку

Українська сторона Спільного центру контролю та координації припинення вогню на Донбасі попереджає про можливі серйозні провокації на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Українська сторона СЦКК також застерігає, що НЗФ ОРДО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Донецькому напрямку, як на території підконтрольній Уряду України, так і на території ОРДО, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою скомпрометувати та звинуватити в цьому Збройні Сили України, з тим щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, впродовж сьогоднішнього дня російсько-терористичні бандформування, незважаючи на оголошене днями так зване "хлібне перемир'я", 11 разів обстріляли позиції сил АТО вздовж усієї лінії зіткнення.

Майже половина з цих обстрілів характеризується застосуванням противником мінометів різних калібрів.

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Як відомо, сьогодні бойовики знову обстріляли житловий квартал Красногорівки. Один з боєприпасів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від будівлі Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний.