На Світлодарській дузі стрілянина й артилерійська дуель - журналіст

На Світлодарській дузі відбувається перестрілка зі стрілецької зброї та артилерійська дуель.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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"На Світлодарській дузі стрілянина із стрілецької зброї та артилерійська дуель. Російська важка артилерія зробила вогневий наліт по району Новозванівки, наші відповідають з того, що є. Місія цивільних спостерігачів ОБСЄ зараз, звичайно, не засне, канонаду "хлібного перемир'я" добре видно і чутно з їхнього готелю в Світлодарську", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель у понеділок, 26 червня, заявив, що не вважає режим припинення вогню на сході України стійким.

При цьому, у середу, 28 червня він закликав Україну та проросійських бойовиків на Донбасі продовжити "хлібне перемир'я", оскільки це може допомогти дійти політичного рішення у конфлікті.