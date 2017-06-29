Вчора на Донеччині поліція затримала двох бойовиків "ДНР"

У День Конституції, 28 червня в Донецькій області поліція затримала двох бойовиків «ДНР».

Як повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, правоохоронці не допустили дестабілізації ситуації під час відзначення державного свята. Стверджується, що в результаті комплексу контрдиверсійних заходів, розгорнутого за розпорядженням заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, за добу не скоєно жодного тяжкого злочину.

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За добу правоохоронці перевірили за базами інформаційного центру обласного главку 3 тис. осіб. «Як результат - затримані дві особи у Покровську, причетні до незаконних збройних формувань «ДНР», а також 6 злочинців, які ховалися від суду та слідства. З них троє «гастролерів», які розшукувалися за скоєння тяжких злочинів поліцією Одеської та Запорізької області», - йдеться у повідомленні.